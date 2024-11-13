Alanya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Üzücü Kaza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, duvara çarpan bir kamyon serin bir günlük dramı beraberinde getirdi. Cemal Uğur (53) yönetimindeki 07 AHC 284 plakalı portakal yüklü kamyon, Oba Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Olayın Gelişimi

Kaza, sürücünün aracıyla refüjü aşıp duvara çarptığı an gerçekleşti. İhbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Uğur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

Uğur'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga gönderildi. Bu üzücü kaza, Alanya'daki trafikte dikkat edilmesi gereken unsurların bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.