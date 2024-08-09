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Alanya'da Köpek Saldırısı: Kazak Çocuk Yaralandı

Alanya'da bir Kangal köpeği, 11 yaşındaki Kazak çocuk Aisultan Berdibayev'e saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:06
Alanya'da Köpek Saldırısı: Kazak Çocuk Yaralandı

Alanya'da Köpek Saldırısı Şoku

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkutucu bir olay yaşandı. Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev, sokakta oynarken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

Olay Anı ve Yaralanmalar

Olay, 6 Ağustos Salı günü Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde meydana geldi. Aisultan, evlerinin karşısındaki bahçede bulunan Kangal cinsi köpeğin kendisine havlaması üzerine korkarak köpeğe taş attı. Bu durum, köpeğin zincirini kırmasına neden oldu ve çocuk saldırıya uğradı. Olay sırasında Onur Alaoğlu adlı köpeğin sahibi hemen müdahale ederek çocuğu kurtardı. Ancak Aisultan'ın yüzü, sağ bacağı ve sol eli yaralandı. Yaralı çocuk, ailesi tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi edilerek taburcu edildi.

Çocuğun Yaşadığı Korku

Aisultan, yaptığı açıklamada, "Köpek havlıyor ve çok korktum. Eline taş alıp köpeğe fırlattım. Sonra köpek zincirini kırıp üzerime koştu ve beni ısırdı," dedi. Annesi Akmaral Zholdasbekova, oğlunun vücudunda birçok yara olduğunu ve yüzünde iz kaldığını belirtti. Zholdasbekova, olaydan sonra köpek sahibinin kendisiyle konuşarak çocuğun hata yaptığını ifade ettiğini söyledi.

Psikolojik Etkiler ve Güvenlik Önlemleri

Anne Zholdasbekova, oğlunun psikolojik durumunun kötüleştiğini, yemek yiyemediğini ve yalnız tuvalete gidemediğini sözlerine ekledi. Öte yandan, köpek sahibi Onur Alaoğlu, köpeğine son 1,5-2 ay boyunca başka çocuklardan taş atıldığını ifade ederek, "O gün işten geldim. Köpeğin havlaması sustuğunda dışarı koştum ve saldırıya tanık oldum. Eğer o an evde olmasaydık, sonuçlar çok daha kötü olabilirdi," dedi. Alaoğlu, saldırgan olmayan ama olayda zincirle bağlı olan köpeğinin şimdi kafeste tutulduğunu ve bu durumdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun yoldan geçerken köpeğe taş atması, köpeğin zincirini kırarak çocuğa saldırması ve köpek sahibinin çocuğu kurtarma çabası net bir şekilde görülüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki...

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev yaralandı.

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