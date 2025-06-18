Alanya'da Mahsur Kalan Keçi Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Alanya'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Kalesi'nde yer alan sarp kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cilvarda Burnu'nun zor kayalıklarında görülen keçinin açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü bilgilendirici amatör balıkçılar, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine durumu iletti.

Bölgeye Zodyak bot ve tekne ile intikal eden ekipler, halatlar yardımıyla mahsur kalan keçiye ulaşmayı başardı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren titiz müdahalesi sonucunda keçi, kayalıklardan indirilerek bota alındı.

İyileşme süreci için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen keçi, gerekli tedavi ve bakımın yapılmasının ardından eski sağlığına kavuşması için ilgili işlemler yapılacak.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Kalesi'nde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Kalesi'nde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.