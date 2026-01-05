Alanya'da Sağlık Çalışanları Satranç Turnuvasında Buluştu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen satranç turnuvası, sağlık çalışanları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, iş stresini azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya 20 sağlık çalışanı katıldı.

Bugün saat 09.30’da başlayan organizasyon, Türkiye Satranç Federasyonu Alanya İlçe Temsilcisi Fazilet Dalkılınç, Başhakem Ahmet Sarı ve Başhakem Yardımcısı Cem Cemallettin Balcı yönetiminde, 6 tur üzerinden tamamlandı.

Sonuçlar

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri hastane yönetimi tarafından verildi. Hakan Koyuncu, turnuvayı 6/6 puanla birinci tamamlarken; Ömer Kürşat Karpınar ikinci, Mervan Sağır üçüncü oldu.

Hakemlere teşekkür belgeleri, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz tarafından takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara ise katılım sertifikaları verildi.

Başhekimden değerlendirme

Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz: "Sağlık çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Hem keyifli bir hafta sonu geçirildi hem de güzel bir anı biriktirilmiş oldu. Satranç turnuvasında dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği’ne teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal organizasyonlarımız devam edecektir".

