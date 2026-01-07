Trump: Venezuela'dan 30-50 Milyon Varil Petrol ABD'ye Devredilecek

Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30-50 milyon varil yüksek kaliteli petrolü ABD'ye devredeceğini ve gelirlerin kontrolünün kendisinde olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 03:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 03:49
Trump'ın açıklaması ve planın ayrıntıları

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD'ye devredeceğini açıkladı.

Trump, bu açıklamayı sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Açıklamada, petrolün piyasa fiyatından satılacağı ve elde edilen gelirin "hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadeleriyle vurgulandı.

Uygulama talimatı

Trump, bu planın hayata geçirilmesi için ABD Enerji Bakanı Chris Wright'tan derhal harekete geçmesini istediğini bildirdi. Plan kapsamında, petrolün depolama gemileriyle alınacağı ve doğrudan ABD boşaltma rıhtımlarına getirileceği belirtildi.

Bu açıklama, ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasının yankıları sürerken geldi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

