Alanya'da Sebze ve Meyve Deposunda Yangın — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Alanya Saray Mahallesi'ndeki sebze ve meyve deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; depoda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:45
Alanya'da sebze ve meyve deposunda yangın

Hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir sebze ve meyve deposunda çıkan yangın, bölgedeki paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Hacıkadırcıoğlu Caddesi üzerindeki sebze ve meyve halinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, haldeki bir sebze ve meyve deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depoda maddi hasar meydana geldi.

