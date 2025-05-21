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Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:39
Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Alanya'da Silah Kaçakçılığına Büyük Darbe

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu, suç örgütlerinin faaliyetlerini derinlemesine araştırmak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı.

Operasyon Detayları

Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, toplamda 6 adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 13 av tüfeği, 8 tabanca şarjörü, 155 tabanca fişeği ve 180 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar ve Yasal Süreç

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinde, 2 zanlı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Salıverilen 11 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si...

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 8 tabanca, 13 av tüfeği, 8 tabanca şarjörü, 155 tabanca fişeği ve 180 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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