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Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Alanya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, 15 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:19
Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen büyük bir operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Operasyon Detayları

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar Mahalleleri'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan baskınlarda, 7 tabanca, 12 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 452 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edilerek tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi. İşlemlerin ardından serbest bırakılan 10 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15...

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde 7 tabanca, 12 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 452 tabanca fişeği ve 128 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

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