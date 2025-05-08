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Alanya'da Süresi Geçmiş Ürünlere Etiket Yapıştıran Gıda Deposuna Mühür

Alanya'da, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini değiştirerek yeniden piyasaya süren bir gıda deposu mühürlendi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:52
Alanya'da Süresi Geçmiş Ürünlere Etiket Yapıştıran Gıda Deposuna Mühür

Alanya'da İhtiyaç Duyurulan Sağlık Önlemi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketlerle yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilen bir toptan gıda deposu, yapılan denetimlerin ardından mühürlendi.

Emişbeleni Mahallesi'nde bulunan depoyla ilgili olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

Denetimlerin Sonuçları

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin dijital baskı makinesi ile değiştirildiği ve bunların yeniden satışa sunulduğu belirlendi. Ekipler, bu ürünlere el koyarak imha sürecini başlattı ve toptan gıda deposunu mühürledi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ekipler, insan sağlığını doğrudan tehdit eden ciddi bir usulsüzlüğü ortaya çıkardılar. Gıda sektöründe halk sağlığını hiçe sayarak kazanç elde etmeye çalışanlara karşı sıfır tolerans politikamız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bu olay, insan sağlığını riske atan gıda güvenliği ihlallerinin önlenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerdeki etiketleri değiştirerek...

Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerdeki etiketleri değiştirerek yeniden piyasaya süren toptan gıda deposu mühürlendi, ürünler imha edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerdeki etiketleri değiştirerek...

Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerdeki etiketleri değiştirerek yeniden piyasaya süren toptan gıda deposu mühürlendi, ürünler imha edildi.

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