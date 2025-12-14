DOLAR
Muğla Fethiye'de 13'ü Çocuk 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla Fethiye açıklarında motor arızası yapan lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı; operasyonda 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:31
Muğla Fethiye'de 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik müdahalesiyle 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. Operasyon sırasında 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kurumdan edinilen diğer bilgilerde ise, 13'ü çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen kurtarıldığı bildirildi.

