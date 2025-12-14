Muğla Fethiye'de 13'ü Çocuk 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla Fethiye'de 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik müdahalesiyle 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. Operasyon sırasında 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kurumdan edinilen diğer bilgilerde ise, 13'ü çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen kurtarıldığı bildirildi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA ARIZALANAN LASTİK BOT İÇİNDEKİ 13’Ü ÇOCUK 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI. BAT İÇİNDE 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.