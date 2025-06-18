Alanya'da Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı

Alanya'da Ölümcül Tartışma

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı kişiyi kırık cam şişesi parçasıyla öldürdüğü iddia edilen zanlı M.M. tutuklandı.

Kavganın Nedeni Belirsiz

Olay, Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cinayet Anı ve Sonrası

İddiaya göre, M.M, yerden aldığı kırık cam şişesi parçasıyla Arslan'ı boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan, maalesef kurtarılamadı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve nedenine yönelik soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi kırık cam şişenin parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.