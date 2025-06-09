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Alanya'da Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da aracının uçuruma devrilmesi sonucu 56 yaşındaki sürücü İlyas Kıldırgıcı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 11:22
Alanya'da Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'daki Trajedi: Uçuruma Devrilen Araçta Hayat Kayıpları

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucu, İlyas Kıldırgıcı (56) yaşamını yitirdi. Kıldırgıcı'nın kullandığı 07 BNG 585 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Taşatan Sokak'ta virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kıldırgıcı'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası Kıldırgıcı'nın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

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