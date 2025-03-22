Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Yüksekten kalkış yaparken kayalık orman alanına düşen pilot Mehmet Tarık Yanar, yaralandı.

Yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan Yassıtepe'de paraşüt ile kalkış gerçekleştiren Yanar, kısa bir süre sonra kayalık bölgeye düştü. Olay esnasında pilotun arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye hızla ulaşan sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri, Yanar'a ilk müdahaleyi düştüğü yerde gerçekleştirdi. Pilotun kurtarılması için yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışma yürütüldü.

Yapılan kontroller neticesinde bacağında kırıklar tespit edilen Yanar, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık orman alanına düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı. İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan pilot, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık orman alanına düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı. İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan pilot, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı.