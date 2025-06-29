DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.278.045,44 -0,16%

Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı

Antalya Alanya'da yamaç paraşütü kalkışında kayalıklara düşen pilot Mehmet Can yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:44
Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı

Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yüksekten kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kayalık alana düştü.

Olay Anı ve Müdahale

Can'ın düşmesinin ardından, arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi. Pilotun ilk müdahalesi düştüğü yerde gerçekleştirildi.

Kazanın ardından yapılan müdahaleler yaklaşık 1 saat sürdü ve Mehmet Can kayalıklardan güvenli bir şekilde alındı. Yapılan kontrolde, vücudunda ezikler tespit edilen Can, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu...

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu...

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?