Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı

Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yüksekten kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kayalık alana düştü.

Olay Anı ve Müdahale

Can'ın düşmesinin ardından, arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi. Pilotun ilk müdahalesi düştüğü yerde gerçekleştirildi.

Kazanın ardından yapılan müdahaleler yaklaşık 1 saat sürdü ve Mehmet Can kayalıklardan güvenli bir şekilde alındı. Yapılan kontrolde, vücudunda ezikler tespit edilen Can, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.