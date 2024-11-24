Alanya'daki Fırtına, Ev ve Seraları Vurdu: Zarar Büyüyor

Alanya'daki Fırtına, Ev ve Seraları Vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi ve birçok ev ile serada hasara yol açtı.

Fırtınanın hızının kırsal kesimlerde 100 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi. Tosmur ve Oba mahallerinde bazı evlerin çatılarının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki arabalar da zarar gördü.

Fırtınanın etkili olduğu Avsallar, Uğrak, Yeşilöz, Aliefendi, Elikesik ve Akçatı mahallerinde ise birçok serada hasar meydana geldi.

Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe Açıklamalarda Bulundu

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zarar gören seralarda incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Fırtınanın yüksek kesimlerde 100 kilometre, iç kesimlerde ise 70 kilometre hıza eriştiğini aktaran Göktepe, "Sabah saatlerinde yıkım ile ilgili ihbarlar gelmeye başladı. Şu ana kadar 50'e yakın ihbar aldık. İlk incelemelerde 50 dönümlük serada tarım ürünlerinin zarar gördüğünü belirledik." dedi.

Göktepe, üreticilerin can güvenliğini ön planda tutmalarını ve fırtına saatlerinde seralarda bulunmamalarını istediklerini vurguladı. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Göktepe, üreticilerin ekonomik zararlarını azaltmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortasını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kırsal kesimlerde 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Tosmur ve Oba mahallerinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Park halindeki arabalar düşen çatı ve ağaçlar nedeniyle hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kırsal kesimlerde 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Tosmur ve Oba mahallerinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Park halindeki arabalar düşen çatı ve ağaçlar nedeniyle hasar gördü.