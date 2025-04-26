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Alanya'daki Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Var

Alanya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızlı bir müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:29
Alanya'daki Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Var

Antalya'nın Alanya İlçesinde Yangın Korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, bölgedeki sakinleri tedirgin etti. Henüz nedeninin belirlenemediği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak zararın büyümesi engellendi.

Yangına Hızlı Müdahale

Alevlerin hızla yayılması üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek alevleri söndürdü ancak atölyede önemli ölçüde hasara neden oldu. Yangın sonrası yapılan incelemelerde, olayın nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Bölge halkı için bir anda paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

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