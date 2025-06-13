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Alanya'daki Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da ruhsatsız faaliyet gösteren otelde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 21:12
Alanya'daki Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya Otelinde Yangın Paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Payallar Mahallesi'nde bulunan beş yıldızlı bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Belirsiz

Otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ateş, görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın anında otelde bulunan misafirler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ruhsatsız Faaliyetler ve Mühürleme Süreci

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, otelin yıllardır ruhstsız şekilde faaliyet gösterdiği ve toplamda 111 kez mühürlendiği bilgisi verildi. 11 Aralık 2015 tarihli yapı ruhsatına uygunluk göstermediği belirtilen otel, ruhsata aykırı yapılaşmalar ve kullanımlar nedeniyle işletme ruhsatı alamamıştır.

Açıklamada, mevcut yapının inşasında projeye aykırı olarak yaklaşık 10 bin metrekare fazladan kapalı alan oluşturulduğu ifade edildi. Ayrıca, otelin ruhsatında 'günübirlik tesis alanı' olarak ayrılmış bölümlerin hukuka aykırı bir şekilde yapılaşmaya tabi tutulduğu kaydedildi.

Böylece, yapı kullanma izni alınamadığı için belediye tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemiştir. Önceki yıllarda mühürlemesi yapılan tesis hakkında, 31 kez mühür fekki gerçekleştirilmiş ve son yerel seçimlerden sonra 80 mühür fekki tespit edilmiştir. Her bir münferit olay için de Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Öte yandan, her türlü uyarılara, Belediye Encümen kararlarına ve yasal işlemlere rağmen otelde fiili faaliyetlerin aralıklarla ve ısrarla devam ettiği öğrenildi. Bu durum, yangının çıktığı dönemde otelin hala işletme faaliyetleri yürüttüğünü göstermektedir.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

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