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Alanya'daki Otelde Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'da bir otelin hamam bölümünde çıkan yangında iki kişi hastaneye kaldırıldı, misafirler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 03:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 03:03
Alanya'daki Otelde Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'da Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin hamam bölümünde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının dumanları hızla yayıldı ve otelin misafirleri kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Dumandan Etkilenen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen misafirlere ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. İki kişi, sağlık durumları nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otel Misafirleri Diğer Tesislere Yönlendirildi

Yangın sonucunda otelde fiziksel hasar meydana geldi. Yangın sonrası otelde kalan diğer misafirler ise güvenlik nedeniyle çevredeki başka otellere yönlendirildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye...

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye...

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.

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