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Alanyalı Taksici, Unutulan 18 Bin Avro'yu Sahibine Teslim Etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, unutulan çantadaki 18 bin 300 avroyu sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:05
Alanyalı Taksici, Unutulan 18 Bin Avro'yu Sahibine Teslim Etti

Alanyalı Taksici, Unutulan Para ile Dürüstlüğün Örneğini Sergiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Musa Koca isimli bir taksici, aracında unutulan ve içeriğinde yaklaşık 18 bin 300 avro bulunan çantayı sahibine ulaştırarak takdir topladı.

Danimarkalı Aileyle Başlayan Hikaye

Türkler Mahallesi'nde taksi şoförü olarak görev yapan Koca, bir otelde konaklayan Danimarkalı bir aileyi çarşı merkezine bıraktı. Durağa döndüğünde aracını kontrol eden Koca, arka koltukta bir çanta unuttuğunu fark etti.

Hızla İyi Niyet Göstergesi

Kedinin içerisindeki parayı hemen otel yetkilileriyle iletişime geçerek aileye teslim etmeye karar verdi. Otel yönetimi ile irtibat kurarak geri döndü ve çantayı emanet eden aileye ulaştırdı.

Borçlarını Düşündü Ama Ahlakını Tercih Etti

Koca, çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade ederek; "3 kızım var, 750 bin lira borcum var. Bu parayı alsam borçlarım biterdi ama ben haram para istemem" dedi. Ayrıca, ailenin kendisine teklif ettiği ödül teklifini de geri çevirdi.

İyilik Her Zaman Ön Planda

Koca, "Sana ait olmayan para sadece geçici mutluluk sağlar. Başkasının parası sana mutluluk getirmez. İyilik her şeyi yener" diyerek dürüstlüğün önemine vurgu yaptı. Danimarkalı aile de taksi şoförüne bu örnek davranışından ötürü teşekkür etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, aracında unutulan ve içinde yaklaşık 18 bin 300 avro...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, aracında unutulan ve içinde yaklaşık 18 bin 300 avro bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, aracında unutulan ve içinde yaklaşık 18 bin 300 avro...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksici, aracında unutulan ve içinde yaklaşık 18 bin 300 avro bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

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