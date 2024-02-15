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Alarm verildi! AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe sağanak ve kar uyarısı: İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, İzmir Antalya...

Sağanak yağış, İstanbul’u teslim aldı. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı ise sadece yüksek rakımlı bölgelerde etkili oluyor. AKOM ve Meteoroloji, İstanbul dahil 8 kente kuvvetli yağış ve rüzgar için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ülke genelinde ise hava durumu ise şu şekilde

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:21
Alarm verildi! AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe sağanak ve kar uyarısı: İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, İzmir Antalya...

AKOM ve Meteoroloji’den 8 il için kritik uyarılar! Sağanak ve kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul’da hava durumu değişiyor. Dün akşamdan bu yana süren sağanak yağış, bugün de zaman zaman şiddetini artırıyor. Kar yağışı ise yüksek kesimlerde görülüyor. AKOM ve Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 8 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

hava-durumu

Kentte hava sıcaklığı 7 derece civarında seyrediyor. Sağanak yağışın yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, “Son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 1000 m rakım üzerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskını, ulaşımda aksama, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

hava-durumu

Hava sıcaklığı Ege’de 3-6 derece düşecek, ülkemizin geri kalanında mevsim normallerine yakın, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üstünde olacak.

Hafta sonu da yağışlı hava devam edecek.

hava-durumu

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