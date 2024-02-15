Alarm verildi! AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe sağanak ve kar uyarısı: İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, İzmir Antalya...

AKOM ve Meteoroloji’den 8 il için kritik uyarılar! Sağanak ve kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul’da hava durumu değişiyor. Dün akşamdan bu yana süren sağanak yağış, bugün de zaman zaman şiddetini artırıyor. Kar yağışı ise yüksek kesimlerde görülüyor. AKOM ve Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 8 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.





Kentte hava sıcaklığı 7 derece civarında seyrediyor. Sağanak yağışın yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, “Son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 1000 m rakım üzerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskını, ulaşımda aksama, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.





Hava sıcaklığı Ege’de 3-6 derece düşecek, ülkemizin geri kalanında mevsim normallerine yakın, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üstünde olacak.

Hafta sonu da yağışlı hava devam edecek.



