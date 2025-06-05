Alberto Manguel İstanbul'da Okurlarıyla Buluşacak

Alberto Manguel İstanbul'da Okurlarıyla Buluşuyor

Uluslararası üne sahip yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla özel bir buluşma gerçekleştirecek. Yapı Kredi Yayınları ile birçok eserini okuyucularla buluşturan Manguel, 13 Haziran'da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde kitaplarını imzalayacak.

Söyleşi: Aklın Manzaraları

14 Haziran'da ise Manguel, İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma ile birlikte bir söyleşi yapacak. Bu etkinlik, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini konu alan "Alberto Lizbon'da" başlıklı üretimlerini içeren "Aklın Manzaraları" sergisi çerçevesinde gerçekleşecek.

Etkinlikte, Kazma'nın eserleri üzerinden Manguel'in düşünsel dünyası üzerinde durulacak. Kazma, Manguel'i "gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı" olarak tanımlıyor.

Söyleşinin moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer üstlenecek. Bu etkinlik, "Aklın Manzaraları" sergisinin ilk kamusal etkinliği olma özelliği taşıyor.

Birçok eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.