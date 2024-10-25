Alec Baldwin Hakkındaki Suçlamaların Reddine Resmi Onay

Alec Baldwin'in Suçlamalarının Reddedilmesi

Yeni Meksika eyaletinde bir yargıç, Ekim 2021'deki film çekiminde yaşanan trajik olayla ilgili olarak aktör Alec Baldwin hakkında yöneltilen 'kasıt olmaksızın adam öldürme' suçlamasının reddedilmesine dair kararı onayladı.

Yargıcın Açıklamaları

Yargıç Mary Marlowe Sommer, New Mexico Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Temmuz 2024'te Baldwin'e karşı söz konusu suçlamanın reddedilmesine dair kararının hukuki açıdan uygun olduğunu belirtti. Yargıç, avukatların bu karardan dönme gerekçelerini ikna edici bulmadığını vurguladı.

Olayın Arka Planı

21 Ekim 2021'de 'Rust' filmi için gerçekleştirilen çekimlerde, Baldwin'in elindeki silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı. Baldwin, olay sonrası yaptığı açıklamada silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etmiş ve pişmanlık duyduğunu belirtmişti.

Hukuki Süreç ve Sonuçlar

Olayın ardından Baldwin, dikkatsiz davranışları ve yetersiz personel temin etmekle suçlanmıştı. 2022'de, Hutchins'in ailesiyle anlaşılarak bir dava sonuçlandırılmıştı. Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023 tarihinde Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed hakkında ayrı bir dava açmıştı.

Mart 2024'te yapılan duruşmada jüri, Baldwin'in silahını Hutchins’e doğrultarak ateş etmesinden Gutierrez-Reed'i sorumlu bulmuş ve onun hakkında 'kasıt olmaksızın adam öldürme' suçlamasını kabul etmiştir. Gutierrez-Reed, 15 Nisan 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

New Mexico yasaları çerçevesinde, 'kasıt olmaksızın adam öldürme' suçlaması, bir kişinin yasal olarak tehlikeli bir davranış sergilemesi neticesinde bir ölüm meydana gelmesi durumunu kapsamaktadır. Bu suç, 4. derece suç kapsamında değerlendirilmekte olup, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezası ile sonuçlanabilmektedir.