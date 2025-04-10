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Ali Babacan, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 21. Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerle bir araya geldi, tarım sektöründeki sorunları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:06
Ali Babacan, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti

Ali Babacan 21. Konya Tarım Fuarı'nda

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda stantları dolaşarak katılımcı firmalar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Fuar Katılımı Yoğun

Bazı gazetecilere açıklamalarda bulunan Babacan, fuara olan katılımın oldukça yoğun olduğuna dikkat çekti. "Bu seneki fuar, geçen seneye göre çok daha geniş katılımlı ve yoğun. Ziyaretçi sayısı ile katılan firma sayısı açısından geçen yılın rekorlarını adeta yenileyen, kıran bir fuar oldu," şeklinde konuştu.

Su Sorunu Önemine Vurgu

Babacan, tarımda vazgeçilmez unsurun su olduğunu belirterek, "Su sorunu, Konya Ovası başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında büyüyerek devam ediyor. Bu sene normal şartlardan daha da kurak bir tarım yılı yaşıyoruz. Konya Ovası'nın sulama ile ilgili sorunlarının halen çözülememiş olmasına gerçekten üzülüyoruz," ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda (21. Konya Tarım Fuarı) stantları ziyaret etti, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüştü.

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