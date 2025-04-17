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Ali Babacan, TBMM Başkanvekili Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:21
Ali Babacan, TBMM Başkanvekili Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Ali Babacan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Destek Ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastanede ziyaret etti.

Babacan, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amacının Önder'e geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletmek olduğunu belirtti.

Önder'in Barış ve Huzur Çabaları

Babacan, Sırrı Süreyya Önder'in siyasetteki olumlu katkılarını vurgulayarak, "Kendisi, Türkiye'de huzurun ve barışın sağlanması konusunda uzun yıllar büyük bir çaba sarf etti. Özellikle son dönemdeki süreçte de çok önemli bir rol ve sorumluluğa sahip oldu," ifadelerini kullandı.

Önder'in zor bir operasyon süreci geçirdiğine dikkat çeken Babacan, “Doktorları sürekli kamuoyunu güncel bilgilendirdi. Kızıyla ve akrabalarıyla görüşme fırsatımız oldu ve sağlık durumu hakkında ilk elden bilgi edindik. Bu sabah daha iyi haberler aldık ve bu bizi umutlandırdı,” dedi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Ali Babacan, Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek, “Umarım eski enerjisiyle yeniden çalışmalara başlar ve sevdikleriyle buluşur. Biz kendisine dua ediyoruz. Tüm Türkiye, Sırrı Süreyya Önder için dua ediyor. İnşallah bu dualar karşılığını bulur ve Türkiye için güzel işler yapmaya devam eder,” şeklinde konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Babacan, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

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