Ali Erbaş: e-Diyanet ile Tüm Dijital Hizmetler Tek Mobil Uygulamada

Ali Erbaş, e-Diyanet uygulamasında namaz vakitlerinden fetvalara kadar yüzlerce dijital hizmeti tek mobil uygulamada topladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:36
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısında başkanlığın dijital dönüşümünü ve yeni mobil uygulamayı anlattı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı; etkinlik, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programdaki konuşmasında Erbaş, kurumun teknolojiyi din hizmetleri için etkin şekilde kullandığını vurguladı ve en temel görevlerinin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu ifade etti.

Erbaş, dijital hizmetlerin tek bir platformda toplanmasını şöyle özetledi: "Tüm dijital hizmetlerimizi tek bir mobil uygulamada bir araya getirdik. Namaz vakitlerinden fetva hizmetlerine, aile dünyasından din hizmeti..."

Kurumsal altyapı ve vatandaş odaklı hizmetlerin sürekli geliştirildiğine dikkat çeken Erbaş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu bağlamda hem kurumsal sistemlerimizi ve altyapımızı teknolojik imkanlarla güçlendiriyoruz hem de vatandaşa yönelik dijital hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz."

Dijital içerik üretimi ve erişim verileri

Erbaş, Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarıyla merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında iş ve işlemlerin elektronik ortamlarda yürütüldüğünü belirtti. Kurumun her yaştan kullanıcıya hitap eden içerikler ürettiğini şu sözlerle aktardı: "Dinimizi, inancımızı, sevgili peygamberimizin güzel ahlakını tanıtmak gayesiyle kısa videolardan çizgi filmlere, aktüel yapımlardan akademik anlatımlara kadar her yaştan kullanıcıya hitap eden on binlerce içerik üretiyoruz. Yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve gönül dünyalarına hitap edebilen nitelikli içeriklerle onları buluşturmak için çalışıyoruz."

Erbaş, kurumun dijital kütüphanelerinde Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap, makale, sesli ve görüntülü içerikler bulunduğunu hatırlattı ve erişim rakamlarını paylaştı: "Son üç ayda sadece web sitelerimizde 100 milyonu aşkın görüntülenme, e-kitap ve sesli kitap uygulamamızdan 1 milyonu aşkın indirme gerçekleşmiştir. 25 milyonu aşkın insanımız başkanlığımızın dijital mecraları takip etmektedir."

e-Diyanet uygulaması ve hizmet yelpazesi

Erbaş, dijitalleşme, yapay zeka, kripto paralar, robot teknolojisi, metaverse ve transhümanizm gibi başlıklarda düzenlenen çalışmaların ardından kapsamlı faaliyet planları oluşturduklarını belirtti. Uygulamaya ilişkin şu vurguyu yaptı: "Şimdi tüm dijital hizmetlerimizi tek bir mobil uygulamada bir araya getirdik. Namaz vakitlerinden fetva hizmetlerine, aile dünyasından din hizmeti mekanlarına kadar e-Diyanet uygulaması içerisinde yüzlerce hizmet alanı var. Yani insanımızın dini bilgi, ibadet ve din hizmeti alanında ihtiyaç duyduğu her şey bu uygulamada mevcut. Büyük bir emek ve gayretin sonucu olan bu çalışma tamamen başkanlığımız personeli tarafından yapılmıştır."

Uygulamada emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, Bakan Kacır'a "3 ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri"ni hediye etti. Tanıtım filmlerinin izletildiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, başkanlık personeli ve davetliler katıldı.

