Ali Erbaş Hafızlara İcazet Belgelerini Takdim Etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kurslarında eğitim alan hafızlara yönelik icazet belgesi dağıtımını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Erenköy Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 40 hafıza icazet belgelerini sundu.

İcazet Töreninde Dikkat Çeken Açıklamalar

Erbaş, 2 bini aşkın yatılı Kur'an kursunun bulunduğunu belirterek, "Yatılı Kur'an kurslarımıza, hafızlık yaptırdığımız bu kurslara desteği olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şu an itibarıyla 85 bin öğrenci, Kur'an kurslarımızda hafızlık yapmakta" dedi.

Törende hafız öğrenciler, Erbaş ile Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan önünde Kur'an tilaveti okudu. Erbaş, merasimin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir'. Bu merasim, bu müjdeye erişmemize vesile olsun" şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in Korunması ve Hafızlık Geleneği

Kur'an-ı Kerim'in korunmasının özel bir müjde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Hafızlarımız, zihinleri ve gönülleriyle Kur'an-ı Kerim’i muhafaza ediyor. Ne yazık ki, bu geleneğe katkıda bulunan milyonlarca hafızımız var" dedi. Kıyamete kadar bu geleneğin süreceğine inandığını dile getirdi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi olduğunu belirterek, "Kur'an'ı öğrenmek, anlamak ve yaşamak adına çaba göstermeliyiz. Bu, bizlerin en önemli görevidir" diye ekledi.

Törende Dikkat Çeken İsimler

İcazet belgesi dağıtım törenine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, Zümrüt Vakfı Başkanı Cihat Aslanoğlu, Pendik Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkanı da katıldı. 40 hafız, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'ın yönetiminde icazet belgelerini alarak bu önemli merasimi gerçekleştirmiş oldu.