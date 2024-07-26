Ali Erbaş'tan Sinop'ta Cami Temel Atma Töreninde Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sinop'ta Cami Temel Atma Töreninde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törende önemli mesajlar veren Erbaş, medeniyetimizin bilgi ve öğrenme vurgusunun altını çizdi.

Caminin Özellikleri

Sinop Üniversitesi kampüsünde yapımına başlanan cami, 11.520 metrekare arazi üzerine inşa edilecektir. Camii inşaat alanı 1.176 metrekare olup, külliye alanı 5.100 metrekare olarak planlanmıştır. Cami, 1.722 kişilik namazgah ve 150 araçlık otoparka sahip olacaktır.

Eğitim ve Bilgi Vurgusu

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, cami ve camia kelimelerinin aynı kökten geldiğini belirterek, caminin toplumda önemli bir rol üstleneceğini ifade etti:

"İlk inen sure, Alak suresi, oku diye başlıyor. Medeniyetimizin mensuplarının en çok dikkat etmesi gereken şey okuma, yazma, ilim, irfan, bilgi, hikmet olması lazım."

Üniversite Camilerinin Rolü

Erbaş, üniversite camilerinin yalnızca bir ibadet yeri olamayacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"Bu camide öğrencilerimiz, kitaplarıyla ve kütüphanesiyle bir araya gelecek, eksikliklerini tamamlayacaklar. Burada hocalarımız, Kur'an ve ilmihal öğretecek. Yani burası bir suffe olacak inşallah."

Katılımcılar ve Program Detayları

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5), Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan (sol 4), Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir (sağ 3), Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş (sağ 2), protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.