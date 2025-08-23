DOLAR
Ali Erbaş Yeni Cami'de Namaz Kıldırdı: 1500. Yıl Mesajı ve Mevlit Hazırlığı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Yeni Cami'de namaz kıldırıp konuştu; namaz ve orucun önemini vurguladı, 1500. yıl etkinliklerinin 2026 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:07
Yeni Cami'de buluşma ve hitap

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Yeni Cami'de kıldırdığı namazın ardından cemaatle bir araya gelerek hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş hitabında "Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar." ayetikerimesini hatırlatıp, "Oruç kalkandır, insanı kötülüklere karşı korur." hadisişerife işaret etti.

Erbaş, şöyle devam etti:

"İman edip salih amel işleyenler, imanının çizgisinde yaşayanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, oruçlarını tutanlar, eğer mükellef ise zekatlarını verenler, haclarını yapanlar ya da yapmak için teşebbüs edenler, hayır hasenat yapanlar, iyilik yapanlar, bütün bunlar salih amel içerisinde değerlendirilir."

3 Eylül Mevlit Gecesi, Efendimiz kameri olarak 1500 yaşına girmiş oluyor. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2026'nın Ağustos sonuna kadar 1500. yılında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi milletimize yeniden tanıtmaya, bütün dünyaya yeniden anlatmaya gayret edeceğiz.

