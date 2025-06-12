Ali Kazma'nın 'Aklın Manzaraları' Sergisi İstanbul Modern'de Açılıyor

Ali Kazma'nın Yeni Sergisi İstanbul Modern'de Başlıyor

Çağdaş sanatçı Ali Kazma'nın merakla beklenen kişisel sergisi 'Aklın Manzaraları', yarın İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 1 Şubat 2026'ya kadar ziyarete açık olacak bu sergide, Kazma’nın 2010'lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmaları yer alıyor.

Öne Çıkan Çalışmalar

Sergide, Kazma'nın Türkiye'de ilk kez sergilenen önemli eserleri arasında Orhan Pamuk'un kişisel arşivine odaklanan 'Mürekkep Evi' (2022) ve Arjantinli yazar Alberto Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini konu alan 'Alberto Lizbon'da' (2024) dikkat çekiyor.

Sanatçının Vizyonu

Serginin basın ön izlemesinde konuşan Kazma, yaratıcı aktivitelerde bulunan kişilerin filmlere çekilmesinin zorluğuna dikkat çekti. Sanatçı, insanların aklından geçeni görselleştirmenin önemine vurgu yaparak, “15 senedir bunun peşinde birçok iş yaptım. Bu kitabın materyal kısmı üzerinden yazarın beynine giden bir yol bulmaya çalıştım” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Sergi küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer, 20 yıldan fazla bir süredir fotoğrafın usta isimlerini izleyicilere sunan galerinin, Kazma'nın çalışmalarıyla birlikte iş, emek ve ustalık kavramlarını yeniden ele aldığını belirtti. Dinçer, “Mürekkebin maddeselliğine yönelerek tanıdığı bir alanı tekrar keşfediyor” ifadesini kullandı.

Serginin Detayları

Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Demet Yıldız Dinçer'in üstlendiği sergi, Kazma'nın 55. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenen çalışmaları ile birlikte, kütüphaneler, matbaalar ve ciltçiler gibi mekanları belgelediği fotoğraflardan oluşan seçkiler de içeriyor. ON Dijital Bankacılık'ın sponsorluğundaki sergi, 1 Şubat 2026 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Ali Kazma Kimdir?

Ali Kazma, 1971 yılında İstanbul’da doğmuş bir mercek temelli medya sanatçısıdır. Yüksek lisansını The New School'da tamamlayan sanatçı, 2013 yılında 55. Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Kazma'nın kişisel sergilerine ev sahipliği yapan kurumlar arasında Nouveau Musee National de Monaco (2023), Albergo Diurno Venezia (Milano, 2018), MUNTREF (Buenos Aires, 2018), Arter (İstanbul, 2015) ve Hirshhorn Müzesi (Washington, 2010) bulunmaktadır.

Çağdaş sanatçı Ali Kazma'nın yeni kişisel sergisi "Aklın Manzaraları", yarın İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak. Serginin basın ön izlemesine katılan sergi küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer, konuşma yaptı.

Çağdaş sanatçı Ali Kazma'nın yeni kişisel sergisi "Aklın Manzaraları", yarın İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak. Serginin basın ön izlemesine katılan sergi küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer, konuşma yaptı.