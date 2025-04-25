Ali Yalçın: 'Sendikacılığı Yerli ve Milli Değerlerle Yürütüyoruz'

Yalçın: Yerli ve Milli Değerlerle Sendikacılık

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikacılığı, yerli ve milli değerler ile bu ülkenin medeniyet mefkuresi üzerinden yürütmeyi temel ilke edindiklerini belirtti. Yalçın, Memur-Sen'in Muğla Şubesi tarafından Menteşe ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı.

Değerlerine Göre Farklılık

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesinin kuruluş ilkeleri ve durduğu yer itibarıyla diğer sendikalarla kıyaslandığında, değerleri üzerinden farklı bir aile olduğunu vurguladı. Ücret sendikacılığını temel alan hizmet sendikacılığına bağlı kaldıklarını ifade eden Yalçın, "Memur-Sen ailesi olarak 33 yıllık süreç içinde hiçbir zaman toplumun değerleriyle çatışmadık. Milletle kavga etmedik. Bu topraklara yabancı düşmedik," dedi.

Emperyalist Olmayan Bir Yapı

Yalçın, Memur-Sen'in, Akif İnan gibi önemli bir münevverin kurduğu teşkilat olduğunu hatırlatarak, bu yapının emperyalist odakların etkisi altında kalmadığını vurguladı. Anadolu'nun yerli ve milli değerleri ile şekillenen 33 yıllık mücadelenin asla sapmadığı karaktere sahip olduğunun altını çizdi.

Anadolu'nun Değerleri Üzerine Kurulu

Yalçın, Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı etmenin ilkesini benimsediklerini ifade ederek, "Biz kaldırım taşı sökmemeyi, esnaf camı kırmamayı, köhne zihniyetlerin sopası olmamayı ilke edindik. Memur-Sen olarak, medeniyet mefkuremiz doğrultusunda sendikacılığı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Programda Diğer Konuşmacılar

Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve Memur-Sen Muğla İl Temsilcisi Özcan Çiçek de konuşma yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın Muğla Şubesince Menteşe ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Yalçın, programda konuşma yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın Muğla Şubesince Menteşe ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Yalçın, programda konuşma yaptı.