Ali Yerlikaya: Botan Vadisi Artık Doğa Tutkunlarının Mekanı

Botan Vadisi'nde Yeni Bir Dönem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Botan Vadisi'nde terörün etkisinin ortadan kalktığını ve bölgenin artık doğa sporları ile anıldığını duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda, Botan Vadisi'nin doğal güzelliklerini ve turistik cazibesini sergileyen bir video ile birlikte mesajını iletti. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası Siirt Botan Vadisi. Botan Vadisi Milli Parkı'nda atlar özgürce koşuyor, tekneler serin suları yara yara ilerliyor. Yamaç paraşütleri rüzgarlara eşlik ediyor. Bölge insanımız terör bittikçe daha rahat nefes alıyor, Siirt huzur doluyor. Artık Botan Vadisi terörle değil, doğa tutkunlarıyla anılıyor. Hamdolsun, artık dünya Siirt'i, bu güzel şehrimizin eşsiz güzelliklerini keşfediyor. Tarım ve ticaretin yanında turizm de gelişiyor."