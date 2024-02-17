Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu: 1.663 zehir satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkogüç-50' operasyonlarında bin 663 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda 167 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Bu operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:19
Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu: 1.663 zehir satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkogüç-50' operasyonu kapsamında bin 663 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının yanı sıra tutuklanan şüpheli sayısını da duyurdu.

ali yerlikaya

Operasyon kapsamında, 'Sokak Satıcısı (Torbacı)' olarak adlandırılan ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-50' Operasyonu'nun 5 gün boyunca devam ettiğini belirten Yerlikaya, operasyonda toplamda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca bin 663 şüphelinin yakalandığını ve işlem yapıldığını, bunlardan 167'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyon sonucunda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, döviz ve 657 bin Türk Lirası'na el konulduğunu aktardı.

Operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve polislerini tebrik etti. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin ülkeyi zehirlemesine izin vermeyeceklerini vurguladı ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

ali yerlikaya

İLGİLİ HABERLER

Bankkart'ı olana 5 bin lira destek! 12 gün içinde tek SMS'ye verilecek

Bankkart'ı olana 5 bin lira destek! 12 gün içinde tek SMS'ye verilecek

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB yarışında yeni isim: Memleket Partisi’nin adayı belli oldu! 9 isim yarışacak
2
Erzincan’da toprak kayması sonrası maden sahasında bilirkişi incelemesi: 5 kişi asli kusurlu
3
Banka kartı komisyonlarında devrim! Bakan Bolat ve 3 kamu bankası müdürü milyonları sevindiren karar
4
Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı
5
Bayramiç Barajı'nda 2 ayda rekor artış
6
AFAD’ın 10 Bin TL’lik Destek Ödemesi Tartışma Yarattı: Hatay’da Deprem Mağduru Vatandaş, KDK’ya Başvurdu

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!

Maaşlara artı bin lira destek+ 1,5 aylık zam farkı ilk maaşta ödenecek

SGK emekli maaşlarına Şubat güncellemesi! 6 aylık maaşlar e-Devlet'te görücüye çıktı

Büyük ikramiye tam 14 kez ona çıktı! Kendi kurduğu sistemi yıllar sonra açıkladı

Venüs ve Plüton’un kavuşumu: Aşk, para ve güç dinamikleri

Gram altında ortalık yangın yerine döndü! Altın kahini o rakamı işaret etti

Bankkart'ı olana 5 bin lira destek! 12 gün içinde tek SMS'ye verilecek

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu