Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu: 1.663 zehir satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkogüç-50' operasyonu kapsamında bin 663 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının yanı sıra tutuklanan şüpheli sayısını da duyurdu.





Operasyon kapsamında, 'Sokak Satıcısı (Torbacı)' olarak adlandırılan ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-50' Operasyonu'nun 5 gün boyunca devam ettiğini belirten Yerlikaya, operasyonda toplamda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca bin 663 şüphelinin yakalandığını ve işlem yapıldığını, bunlardan 167'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyon sonucunda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, döviz ve 657 bin Türk Lirası'na el konulduğunu aktardı.

Operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve polislerini tebrik etti. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin ülkeyi zehirlemesine izin vermeyeceklerini vurguladı ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



