Aliağa ile Türkiye'den 5 liman 'En fazla konteyner elleçlenen 100 liman' listesinde

Lloyd's List verilerine göre Aliağa'nın listeye girmesiyle Türkiye'den 5 liman 'en fazla konteyner elleçlenen 100 liman' listesinde; 2024'te 13,5 milyon TEU elleçlendi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:13
Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere merkezli denizcilik yayın organı Lloyd's List tarafından yayımlanan 'en fazla konteyner elleçlenen 100 liman' listesinde Türk limanı sayısının Aliağa ile birlikte 5'e yükseldiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında 2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre hazırlanan listede geçen yıl 4 olan Türk limanlarının bu yıl Aliağa'nın da eklenmesiyle 5 olduğunu ve bunun deniz ticaretindeki gücümüz ile liman altyapısına yapılan yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Listeye giren limanların sıralamaları şu şekilde: Ambarlı Limanı 72, Kocaeli Limanı 86, Tekirdağ Limanı 94, Mersin Limanı 98 ve ilk kez listeye giren Aliağa Limanı 91.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin %84,1'ini gerçekleştirdi.

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki konteyner elleçleme hacmi de belirgin şekilde arttı. 2023'te yaklaşık 1,6 milyon TEU olan Aliağa'nın elleçleme miktarı geçen yıl %33,6 artışla yaklaşık 2,1 milyon TEU'ya ulaştı.

