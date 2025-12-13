Etimesgut’ta AK Parti’de Bayrak Değişimi: Yasin Şankazan Atandı

Yasin Şankazan, AK Parti Ankara Etimesgut İlçe Başkanlığı görevine atandı ve düzenlenen devir teslim töreniyle görevi resmen devraldı. Yeni başkan göreve başlayarak çalışmalara başladı.

Törene katılım

AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, partililer ve Etimesgutlu vatandaşların katıldığı devir teslim töreni, ilçe teşkilatında gerçekleştirildi.

Başkan Şankazan'ın açıklamaları

Yasin Şankazan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Görevi boyunca teşkilatımıza hizmet eden ilçe başkanı Nihat Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatlarında görev değişimi yenilenme ve güçlenme sürecidir. Görevimizin başındayız. Kapımız herkese açık. Gece gündüz 7gün 24 saat davamıza ve Etimesgutumuza hizmet edeceğiz. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve teşkilatımızla hatırını sormadığımız kimse, girilmedik ev, sıkıntısı ile ilgilenmediğimiz sokak kalmayacak düsturu ile hizmet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çizdiği hedefe gece gündüz demeden koşacak, hizmetimizle ulaşacağız"

Devir teslim töreni, vatandaşların hayırlı olsun ziyaretleriyle sona erdi.

ETİMESGUT AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN YASİN ŞANKAZAN (SOLDA), GÖREVİNE BAŞLADI.