15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü İlan Edildi — Ersoy'dan Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun 3 Kasım tarihinde aldığı kararla 15 Aralık’ın resmen ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ olarak ilan edilmesini değerlendirdi.

Ersoy, “UNESCO’nun bu tarihi kararı, Türk dilinin köklü geçmişinin ve zengin mirasının uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor. Bu karar, sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir başarıdır” dedi.

Kararın tarihî ve bilimsel dayanağı

Bakan Ersoy, 15 Aralık tarihinin seçiminin ayrı bir anlam taşıdığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“1893 yılında Danimarkalı bilim insanı Vilhelm Thomsen’in Orhun Yazıtlarını çözerek Türk dilinin köklü tarihini bilim dünyasına kanıtladığı gün olan 15 Aralık, artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak. Bu, dilimizin bin yıllık yolculuğunun en güzel tescilidir”

Türk dünyasında birlik ve Semerkant vurgusu

Ersoy, kararın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini belirterek, “Bu başarı, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut göstergesidir. UNESCO ailesine bu vizyoner kararları için teşekkür ediyor, ortak hazırlık sürecinde emeği geçen tüm Türk devletlerinin temsilcilerini yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan, kararın Semerkant’ta ilan edilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, UNESCO’nun bu kararını Türk kültürünün kadim merkezlerinden Semerkant’ta duyurmasının kültürel kökenlerle kurulan bağı güçlendirdiğini belirtti.

Gelecek hedefleri ve teşekkür

Ersoy son olarak UNESCO’ya teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu karar, Türk dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çabalarımızı küresel ölçekte destekliyor. Dilimiz, kültürümüzün en değerli hazinesidir. Bu tarihi karara vesile olan herkese ve UNESCO’ya şükranlarımı sunuyorum. 15 Aralık artık tüm Türk dünyasının kutlayacağı, dil bilincinin güçleneceği özel bir gün olacak.”

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY (ARŞİV)