Aksaray'da Çatı Katındaki Kömürlükte Yangın Paniği

Aksaray Kılıçaslan Mahallesi'nde çatı katındaki kömürlükte çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:00
Aksaray'da Çatı Katındaki Kömürlükte Yangın Paniği

Aksaray'da Çatı Katındaki Kömürlükte Yangın Paniği

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı

Aksaray'da, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzatılan merdivenden müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

