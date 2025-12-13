DOLAR
Yeni Doğan İçin 5 Beyaz Baston Bağışı: Altınokta Aydın'da Dayanışma

Altınokta Körler Derneği'ne destek veren gönüllü, yeni doğan kızı adına 5 adet beyaz baston bağışı yaptı; Aydın şubesi dayanışma örneği olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:56
Gönüllünün anlamlı jesti umut ve özgürlüğe kapı araladı

Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, derneğe yıllardır destek veren bir gönüllünün, yeni doğan kızı adına yaptığı 5 adet beyaz baston bağışını kamuoyuyla paylaştı.

Derneğe desteğini sürekli sürdüren gönüllü, dünyaya gelen kızı adına yaptığı bu bağışla hem dayanışma ruhunu somutlaştırdı hem de kızına hayatının ilk günlerinde anlamlı bir miras bıraktı.

Bayram Özen bağışla ilgili olarak şunları söyledi: "Yıllardır derneğimize düzenli şekilde beyaz baston bağışında bulunarak desteğini hiç eksik etmeyen değerli gönüllümüze en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlamlı destek, bugün çok daha özel bir hale geldi. Kıymetli gönüllümüz, yeni doğan kızı adına 5 adet beyaz baston bağışında bulunarak hem bir iyilik geleneği başlatmış hem de kızına dünyaya gelişinin ilk günlerinde örnek bir miras bırakmıştır. Bu duyarlı davranış, dayanışmanın, iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Her bir beyaz baston, karanlığı aşan bir ışık; bir bireyin özgürce hareket edebilmesine açılan bir kapıdır. Derneğimiz ve tüm üyelerimiz adına bu anlamlı bağış için minnettarız. Yeni doğan yavrumuza sağlıklı, huzurlu ve iyilikle dolu bir ömür diliyoruz."

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi, bu tür bağışların engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını vurguluyor ve benzer duyarlılık çağrılarını destekliyor.

