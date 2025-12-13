Yeni Doğan İçin 5 Beyaz Baston Bağışı: Altınokta Aydın'da Dayanışma

Gönüllünün anlamlı jesti umut ve özgürlüğe kapı araladı

Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, derneğe yıllardır destek veren bir gönüllünün, yeni doğan kızı adına yaptığı 5 adet beyaz baston bağışını kamuoyuyla paylaştı.

Derneğe desteğini sürekli sürdüren gönüllü, dünyaya gelen kızı adına yaptığı bu bağışla hem dayanışma ruhunu somutlaştırdı hem de kızına hayatının ilk günlerinde anlamlı bir miras bıraktı.

Bayram Özen bağışla ilgili olarak şunları söyledi: "Yıllardır derneğimize düzenli şekilde beyaz baston bağışında bulunarak desteğini hiç eksik etmeyen değerli gönüllümüze en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlamlı destek, bugün çok daha özel bir hale geldi. Kıymetli gönüllümüz, yeni doğan kızı adına 5 adet beyaz baston bağışında bulunarak hem bir iyilik geleneği başlatmış hem de kızına dünyaya gelişinin ilk günlerinde örnek bir miras bırakmıştır. Bu duyarlı davranış, dayanışmanın, iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Her bir beyaz baston, karanlığı aşan bir ışık; bir bireyin özgürce hareket edebilmesine açılan bir kapıdır. Derneğimiz ve tüm üyelerimiz adına bu anlamlı bağış için minnettarız. Yeni doğan yavrumuza sağlıklı, huzurlu ve iyilikle dolu bir ömür diliyoruz."

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi, bu tür bağışların engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını vurguluyor ve benzer duyarlılık çağrılarını destekliyor.

ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBE BAŞKANI BAYRAM ÖZEN, DERNEĞE YILLARDIR DESTEK VEREN GÖNÜLLÜNÜN, YENİ DOĞAN KIZI ADINA YAPTIĞI 5 ADET BEYAZ BASTON BAĞIŞININ DAYANIŞMA VE İYİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.