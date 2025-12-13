İzmir İtfaiye, Bornova Çimento Fabrikasında Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

Tatbikatın Amacı ve Senaryo

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bornova Işıklar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yangın, arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın amacı, sanayi tesislerinde oluşabilecek yangın ve acil durumlara karşı hazırlıkları güçlendirmek olarak açıklandı.

Senaryoya göre fabrikanın katı atık depolama alanında bir elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, fabrika içerisinde mahsur kalan çalışanların olduğunu tespit ederek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yoğun alev ve duman ortamında yürütülen müdahale sonucunda senaryoda mahsur kalan iki personel güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Ekipler, kurtarma operasyonunun ardından yangını kısa sürede kontrol altına alarak tatbikatı başarıyla tamamladı. Yapılan tatbikatın, olası gerçek müdahalelerde koordinasyon ve müdahale hızını artırmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

