Aliağa Limanı'nda Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa Limanı'nda, sökümü gerçekleştirilen "Sloug" isimli tanker gemisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının geri dönüşüm bölgesinde meydana geldiği bildirildi.

İhbar üzerine, Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve toplamda 6 yangın söndürme römorkörü bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale, hem karadan hem de denizden gerçekleştiriliyor.

Römorkörler, yangına karşı denizden gemiye su ve köpük püskürterek yangının kontrol altına alınmasına çalışıyor. Yangının nedeni ve neden olduğu hasar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.