Aliapark Atla Terapi ve Hipoterapi Merkezi Yenilenen Yüzüyle Açıldı

Aliapark Atla Terapi ve Hipoterapi Merkezi, yenilenen altyapı ve kapalı manej ile atla terapi, hipoterapi ve binicilik hizmetlerini güvenli ve konforlu koşullarda sunmak üzere açıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:56
Aliapark Atla Terapi ve Hipoterapi Merkezi, yenilenen altyapısı ve genişletilmiş hizmet alanlarıyla yeniden kapılarını açtı. Merkez, atla terapi, hipoterapi ve binicilik faaliyetlerini daha güvenli ve konforlu koşullarda sunmayı hedefliyor.

Hizmetler ve olanaklar

Yenilenen merkezi öne çıkaran en önemli özelliklerden biri kapalı manej alanı. Bu alan, yılın dört mevsimi kesintisiz biniş imkânı sağlayarak binicilik eğitimleri ve terapi uygulamalarında yoğun ilgi çekiyor. Kapalı manej, yaz ve kış şartlarından etkilenmeden, güvenli ve düzenli bir ortamda biniş yapılmasına olanak tanıyor.

Konfor ve ziyaretçi alanları

Aliapark içinde yer alan ALBEST Aliapark Kafe, ziyaretçilere ve merkeze katılanlara keyifli bir mola sunuyor. Kafe, yiyecek ve içecek seçenekleriyle hem binicilik faaliyetlerine katılanlara hem de alana gelenlere hizmet veriyor.

Çalışma saatleri ve iletişim

Binicilik eğitimleri, pazartesi günleri hariç 08.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Atla terapi, hipoterapi ve eğitim programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 399 00 10 veya 0533 423 08 35 numaralı telefonlardan merkeze ulaşabilir.

ALBEST Aliapark Kafe ise her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

