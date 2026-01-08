Şiddetli Lodos Marmara'da: Gemiler Demir Atarak Bekliyor

Marmara'da gece başlayan ve saatte 80 km hıza ulaşan lodos nedeniyle sahiller taştı; bazı gemiler Fatih Yedikule açıklarında demir atarak bekledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:34
Marmara'da gece başlayan lodos gündüz de etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi üzerinde gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, gün içerisinde de etkisini korudu. Bölgede rüzgar zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, denizdeki gemilerin bazıları demir atarak bekledi.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan lodos, özellikle İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesimlerinde yükselen dalgalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı.

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı; zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu.

Fatih Yedikule sahili açıklarında ise şiddetli lodos nedeniyle gemilerin demir atarak bekledikleri gözlendi.

Şiddetli lodos Marmara’da etkili oluyor: Gemiler dalgalar nedeniyle ilerleyemedi

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

