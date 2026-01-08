Şiddetli Lodos Marmara'da: Gemiler Demir Atarak Bekliyor
Marmara'da gece başlayan lodos gündüz de etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi üzerinde gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, gün içerisinde de etkisini korudu. Bölgede rüzgar zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, denizdeki gemilerin bazıları demir atarak bekledi.
Marmara Bölgesi genelinde etkili olan lodos, özellikle İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesimlerinde yükselen dalgalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı.
Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı; zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu.
Fatih Yedikule sahili açıklarında ise şiddetli lodos nedeniyle gemilerin demir atarak bekledikleri gözlendi.
