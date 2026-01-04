DOLAR
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri

Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, karlı ve buzlu zeminlerde 'penguen yürüyüşü', doğru ayakkabı ve ellerin serbest tutulmasının düşmeleri önlediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:50
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri

Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş İçin Uzman Önerileri

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, kışın kar ve buzlu zeminlerin yayalar için artan düşme ve ortopedik yaralanma riskine işaret etti. Medicana Bursa Hastanesi uzmanı, bu riskleri azaltmak için uygulanabilir öneriler paylaştı.

Doğru ayakkabı seçimi

Op. Dr. Cansabuncu, karlı ve buzlu yüzeylerde yürürken geniş tabanlı, kaymayan ve düz yüzeyli ayakkabı tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca ayakkabının bileği sarması durumunda burkulma riskinin azaldığını belirtti.

Yürüme tekniği: Penguen yürüyüşü

Uzman, kayma riskini azaltmanın en etkili yöntemlerinden birinin "penguen yürüyüşü" olduğunu söyledi. Küçük ve yavaş adımlar atılması ile ayakların hafifçe dışa çevrilmesinin dengenin korunmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Bastığınız yerlere dikkat edin

Cansabuncu, karın daha yumuşak olduğu zeminler ve buzlanmayı önleyen çim gibi yüzeylerde yürünmesinin düşmeleri azalttığını belirtti. Eğimli yollarda ve merdiven inerken adımların özenle atılması ve yan korkuluklardan destek alınması gerektiğini söyledi.

Eller ve yük taşıma kuralları

Kaygan zeminde yürürken ellerin ceplerde olmaması gerektiğini belirten uzman, ellerin serbest olmasının dengeyi sağladığını ve olası bir düşüşte müdahaleyi kolaylaştırdığını ifade etti. Ayrıca ağır cisimlerin taşınmaması ve çocukların kucakta taşınmaması gerektiğini hatırlattı.

Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun belirttiği bu basit önlemler, karlı ve buzlu zeminlerde düşme riskini azaltmak ve ortopedik yaralanmaları önlemek için etkili adımlar sunuyor.

