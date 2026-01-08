Kış Depresyonu: Uzmandan 10 Etkili Baş Etme Yolu

Mevsimsel duygudurum bozukluğu ya da halk arasındaki adıyla 'Kış depresyonu', günlerin kısalması ve güneş ışığının azalmasıyla ortaya çıkan ruh hali değişimi olarak tanımlanıyor. Yorgunluk, isteksizlik, halsizlik, iştahsızlık ve keyifsizlik gibi belirtilerle kendini gösteren bu sorun, genellikle kadınlarda ve aile öyküsünde duygudurum bozukluğu olan kişilerde daha sık görülüyor.

Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, fiziki sağlık ile ruh sağlığının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, sorunları çözmede anahtarın bireyin ruh halindeki değişiklikleri fark edip kendisine ilgi ve özen göstermeye öncelik vermesi olduğunu vurguladı. Karaçiçek, kış depresyonundan korunmak için şu 10 öneriyi sıraladı:

1. Gün ışığından faydalanın

Güneş ışığı, vücudun serotonin seviyesini artırarak ruh halinizi iyileştirir. "Sabah veya öğlen saatlerinde, hava bulutlu olsa bile dışarı çıkmaya özen gösterin." Perdeleri açarak ve mümkünse cam kenarında vakit geçirerek daha fazla doğal ışık almaya çalışın.

2. Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz, endorfin salgılanmasını artırır ve depresyon belirtilerini hafifletir. Haftada en az 3-4 gün, tempolu yürüyüş, yoga veya evde yapılabilecek basit egzersizlerle enerjinizi yükseltin.

3. Beslenmenize dikkat edin

Kış aylarında dengeli beslenme ruh sağlığı için kritiktir. Omega-3 içeren balık, ceviz ve keten tohumu ile B ve D vitamini açısından zengin gıdalar (yumurta, süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) tüketmeye özen gösterin.

4. Uyku düzeninizi koruyun

Mevsim değişiklikleri uyku alışkanlıklarını etkileyebilir. Her gün aynı saatlerde yatıp kalkın, yatmadan önce telefon ve bilgisayar kullanımını sınırlayın, kafeinden kaçının ve loş bir ortamda uyumaya çalışın.

5. Sosyal hayatınızı canlı tutun

Soğuk ve yağışlı günlerde eve kapanmak yerine aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sohbet etmek moralinizi yükseltir. Sosyal etkinlikler yalnızlık hissini azaltır ve ruh halini iyileştirir.

6. Hobiler edinerek üretken kalın

Resim yapmak, yazı yazmak, müzikle ilgilenmek veya yeni bir dil öğrenmek gibi aktiviteler zihninizi meşgul eder ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olur.

7. D vitamini takviyesi almayı düşünün

Kışın güneş ışığındaki azalma vücudun D vitamini üretimini düşürebilir; D vitamini eksikliği depresyon riskini artırabilir. Doktorunuza danışarak takviye alıp almayacağınıza karar verin.

8. Meditasyon ve nefes egzersizleri yapın

Günlük 5-10 dakika bile olsa meditasyon veya derin nefes egzersizleri yapmak stresi azaltır ve zihinsel sakinlik sağlar. Farkındalık çalışmaları ruh halini iyileştirmede etkilidir.

9. Rutinlerinizi değiştirin ve kendinizi yenileyin

Monotonluğu kırmak için küçük değişiklikler yapın: farklı yürüyüş rotaları, kısa kaçamaklar veya yeni bir kitap gibi yenilikler motivasyonunuzu artırabilir.

10. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin

Depresyon belirtileri günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa, psikoterapi veya danışmanlık gibi profesyonel destek almak önemli ve etkili bir seçenektir.

Fulda Karaçiçeke göre anahtar, ruh halindeki değişiklikleri erken fark ederek kendine özen göstermek ve gerektiğinde yardım aramaktır.

KLİNİK PSİKOLOG FULDA KARAÇİÇEK