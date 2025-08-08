Aliya İzetbegoviç 100. Doğum Yılında Anıldı

Bosna Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Anma Töreni

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100'üncü yılı vesilesiyle anma programı düzenlendi. Tören, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’daki tarihi Vijecnica binasında Aliya İzetbegoviç Müzesi tarafından organize edildi ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Yapılan Konuşmalar

Program sırasında söz alan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo, İzetbegoviç'in Bosna Hersek tarihindeki önemine vurgu yaparak, miras bıraktığı sözlerin her zaman saygı göreceğini ifade etti. Ayrıca, Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdic da İzetbegoviç'in ülke tarihindeki mücadele, anlayış ve barışın simgesi olduğunu belirtti.

İzetbegoviç'in Ailesi ve Belgesel Gösterimi

Anma programına İzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de katıldı. Programda, İzetbegoviç'in hayatına odaklanan bir belgesel davetlilere gösterildi.

Aliya İzetbegoviç'in Hayatı ve Mirası

Aliya İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist ideolojilere ve sonrasında komünist rejime karşı mücadele eden İzetbegoviç, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

Yaşamı boyunca doğduğu toprakların işgaline ve Müslüman kimliğinin reddedilişine karşı direnen İzetbegoviç, fikirsel etkinliğini yazılar ve kitaplar yazarak sürdürdü. "Genç Müslümanlar" teşkilatının kurucuları arasında yer alan İzetbegoviç, bu mücadelesi nedeniyle 1946 ve 1983 yıllarında iki kez tutuklandı.

1990 yılında Demokratik Eylem Partisini (SDA) kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995 yılları arasında cereyan eden Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti. Savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995 yılında imzalayan Boşnak lider, halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı. Sağlık sorunları nedeniyle 2000’de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna’da hayata veda etti.

