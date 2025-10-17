Aliya İzetbegoviç Saraybosna'da Kabri Başında Anıldı — 22. Yıl

Aliya İzetbegoviç Saraybosna'da Kabri Başında Anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 22'nci yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Anma Töreni

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programa katılanlar İzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı ve dua etti. Törene; Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İzetbegoviç'in oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye ve birçok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeljko Komsic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek için İzetbegoviç'i anmanın önemli olduğunu belirterek, "Bosna Hersek tarihine adını yazdıran bir isimdi. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk lideriydi. Zor zamanlarda ağır bir yük üstlenen biriydi." dedi. Komsic, İzetbegoviç'in bilge ve iyi niyetli bir adam olduğunu aktardı ve anısına her zaman saygıyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Hulusi Akar da törende yaptığı konuşmada İzetbegoviç'i "büyük bir devlet adamı, asker ve düşünür" olarak nitelendirdi. Akar, Erciyes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin (IUS) birlikte düzenlediği anma hazırlıklarına değinerek, "İzetbegoviç'in yaptıkları anlatmakla bitmez, bir tarafta yaptığı pratikler vardır, diğer tarafta da fikirleri, kitapları vardır. Çok ciddi zorluklar yaşandı burada. İzetbegoviç, kendi şahsi hayatında da çok ciddi sıkıntılara maruz kaldı. Sonunda ülkesi için, milleti için yapması gereken ne varsa bunları büyük bir ferasetle, büyük bir iradeyle, cesaretle ortaya koydu. Sadece Boşnaklar için değil, bütün mazlum milletler için örnek olacak görüşleri var, fikirleri var, çalışmaları var. Bu manada gerçekten unutulması mümkün olmayan bir lider." ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzetbegoviç'i yaşamının son günlerinde ziyaret ettiğini dile getirerek, "Gerçekten bir vasiyet niteliğinde, 'Ülkemizi, milletimizi sizlere emanet ediyorum, onları destekleyin, onlarla beraber olun' şeklinde vasiyette bulundu. Şu anda Türkiye, buradaki kardeşlerimiz için, Bosna Hersek halkı için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hayatı ve Mirası

Aliya İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde doğdu. İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideolojiye, sonrasında da komünist rejim ve uygulamalara karşı durdu. "Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer aldı ve mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

1990'da kurduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) ile ülkedeki en güçlü Boşnak partilerinden birinin lideri oldu. Bosna'da 1992-1995 yılları arasında Sırplara karşı yürütülen savaşta halkına liderlik eden İzetbegoviç, 1995'te imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile ülkesine uluslararası alanda tanınan bir devlet bıraktı. Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

İzetbegoviç, Müslüman Boşnakların hakları için verdiği mücadele ve devlet yönetimindeki rolüyle Bosna Hersek tarihine damga vurmuş bir lider olarak anılmaya devam ediyor.

