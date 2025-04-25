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Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile barış sürecini ve işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:13
Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, Bakü'ye temaslarda bulunmak için gelen Sinirlioğlu ile bir araya geldiği belirtilmiştir.

Aliyev, Sinirlioğlu'nu AGİT Genel Sekreteri olarak atanması dolayısıyla kutlayarak, başarılar diledi.

Görüşmede, Ermenistan'la yürütülen barış sürecine de değinen Aliyev, iki ülke arasındaki sorunu çözmek amacıyla kurulan AGİT Minsk Grubu'nun artık feshedilmesi gerektiğini vurguladı ve Ermenistan'dan bu konuda adım atmasını beklediğini dile getirdi.

Sinirlioğlu ise, Güney Kafkasya'nın AGİT gündemindeki önemine dikkat çekerek, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış antlaşması metni üzerindeki mutabakat nedeniyle tebriklerini iletti.

Toplantıda ayrıca, Azerbaycan ile AGİT arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği konuları da gündeme alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağ 2), temaslara bulunmak için Bakü'ye gelen Avrupa...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağ 2), temaslara bulunmak için Bakü'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu (sol 2) kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağ 2), temaslara bulunmak için Bakü'ye gelen Avrupa...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağ 2), temaslara bulunmak için Bakü'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu (sol 2) kabul etti.

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