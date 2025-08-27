DOLAR
Aliyev: Azerbaycan İsrail ile Suriye Arasında Arabuluculuk Yaptı

Aliyev, Azerbaycan'ın İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaptığını, Suriye'ye enerji ve insani destek sağladığını ve TDT hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:19
Aliyev: Azerbaycan İsrail ile Suriye Arasında Arabuluculuk Yaptı

Aliyev: Azerbaycan İsrail ile Suriye Arasında Arabuluculuk Yaptı

Arabuluculuk ve Suriye'ye Destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Al Arabiya kanalına verdiği röportajda ülkesinin İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaptığını ve Orta Doğu'da barışa katkı sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın Suriye'ye insani ve enerji desteği verdiğini vurguladı. Azerbaycan, Suriye, Türkiye ve Katar arasında yapılan dörtlü anlaşma ile Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırıldığını hatırlatan Aliyev, 'Şimdilik 1,2 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşmaya vardık ancak ileride bu hacim artırılabilir.'

Suriye ile İsrail ilişkilerine değinen Aliyev, 'Suriye ile İsrail yetkilileri arasındaki görüşmeler bizim arabuluculuğumuzla gerçekleşti. Amacımız bölgede barış ve öngörülebilir bir ortam yaratmaktı. Buna küçük de olsa katkımız olduysa bundan memnunuz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsrail ve Azerbaycan'ın Rolü

Aliyev, Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinerek daha önce iki ülke arasında normalleşmeye destek verdiklerini hatırlattı. 'Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ilk aşamasında Azerbaycan'ın rolü her iki tarafça takdir edildi. Bugün ilişkileri gergin olsa da bizden talep olursa yardımcı olmaya hazırız. Eğer böyle bir talep gelmezse sessiz diplomatik çabalarla ortak zemin bulunmasına destek verebiliriz.' dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Bölgesel Hedefler

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin ilişkilerinden de bahsederek Türkiye ile çok yakın ilişkiler bulunduğunu söyledi. 'Şuşa'da 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkelerimizi askeri ve siyasi müttefik yapan beyanname imzaladık. Bu, sadece iki ülke için değil bütün Türk dünyası için önemli bir unsurdur.' dedi.

Aliyev, TDT üyelerinin ortak kökenine vurgu yaparak, 'Hepimiz Türk kökenliyiz. Fakir ülkeler değiliz. Geniş coğrafyamız var. Türkiye küresel ölçekte önde gelen askeri güçtür ve Türk ordusu NATO içinde ABD'den sonra ikinci sıradadır. Azerbaycan ordusu da kendini geçit törenlerinde değil, savaş meydanında göstermiştir.' ifadelerini kullandı.

Teşkilatın siyasi istikrar ve dostane ilişkilerinin onu 'eşsiz' kıldığını belirten Aliyev, TDT'yi uluslararası arenada söz sahibi bir oyuncuya dönüştürmeyi ve 'dev bir coğrafyada kimse için tehdit oluşturmayan, fakat pek çokları için bir fırsat olarak görülen güçlü bir birlik' kurmayı hedeflediklerini söyledi.

