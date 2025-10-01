Aliyev'den Tebrik: Karabağ, Kopenhag'ı 2-0 Yenerek Gururlandırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 2-0 yenen Karabağ'ı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:40
Başkan Aliyev'in Paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Danimarka'nın Kopenhag takımını 2-0 mağlup eden Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karabağ'ın bu başarısına ilişkin paylaşım yaptı.

Karabağ'ı ve tüm Azerbaycan futbol camiasını kutlayan Aliyev, mesajında şu ifadeyi kullandı:

"Dünyanın en güçlü kulüp turnuvasının ana aşamasında 2 maçta 2 parlak galibiyet elde eden 'Karabağ', dünya futbolunun devleriyle zirveyi paylaşarak halkımızı gururlandırmaya devam ediyor."

