Aliyev: Türkiye-Azerbaycan Birliği Türk Dünyasına Katkı Sağlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin Türk dünyası için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:23
Aliyev: Türkiye-Azerbaycan Birliği Türk Dünyasına Katkı Sağlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Önemli Açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlikteliğin Türk dünyasına sağladığı katkıları vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu birliğin Türk dünyasının birleşmesi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk Dünyasına Büyüme Katkısı

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin güçlenerek devam etmesinin, Türk dünyasının entegrasyonu açısından kritik bir aşama olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk dünyasının birleşiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünü öne çıkardı.

Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ve işbirliğinin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
4
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
5
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İddialı Açıklama: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak
7
İHH, Halep'te Yıkıntılar Arasında Toplu İftar Düzenledi

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava