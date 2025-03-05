Aliyev: Türkiye-Azerbaycan Birliği Türk Dünyasına Katkı Sağlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Önemli Açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlikteliğin Türk dünyasına sağladığı katkıları vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu birliğin Türk dünyasının birleşmesi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk Dünyasına Büyüme Katkısı

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin güçlenerek devam etmesinin, Türk dünyasının entegrasyonu açısından kritik bir aşama olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk dünyasının birleşiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünü öne çıkardı.

Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ve işbirliğinin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.