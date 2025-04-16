Aliyev ve Kavelaşvili, Enerji ve Ulaşımda İşbirliğini Güçlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile başkent Bakü'de bir araya geldi. Kavelaşvili'nin Azerbaycan'a yaptığı bu ilk resmi ziyareti, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İşbirlikleri ve Projeler

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Aliyev, Kavelaşvili'nin ziyaretini takdirle karşıladı ve bu durumun Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin derin bağlarını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Aliyev, iki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü enerji ve ulaşım projelerinin sadece Güney Kafkasya değil, Avrasya coğrafyasının enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdiğini vurguladı. "Bugün Avrupa'nın enerji güvenliğini Azerbaycan ve Gürcistan olmadan düşünmek imkansızdır," dedi.

Doğal Gaz İhracı ve Ulaşım Başarıları

Aliyev, aynı zamanda Gürcistan da dahil olmak üzere 12 ülkeye doğal gaz ihraç ettiklerini belirterek, bu ihracatın temelinin Gürcistan üzerinden atıldığını hatırlattı. "Orta Koridor projesinin ayrılmaz bir parçası haline gelen ulaştırma altyapımız, her yıl artan yük hacmi ile bölgede önemli bir sinerji yaratmaktadır," dedi.

Gürcistan'ın Barış Vurgusu

Kavelaşvili ise, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ulusal çıkarlar üzerine kurulu olduğunu, güvenin önemini bildiklerini dile getirdi. İki ülke olarak toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin sürdüğünü ifade eden Kavelaşvili, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri, bölgenin geleceği için büyük bir fırsat sunmaktadır," dedi.

Bölgesel Güvenlik ve İstikrar İçin Ortak Çabalar

Kavelaşvili, Gürcistan'ın bölgedeki barışa katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve uluslararası güçlerin bölge üzerindeki tehditlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. "Doğru ve istikrarlı bir politika ile bölgenin potansiyelini değerlendirip, güvenilir bir köprü olmalıyız," diyerek sözlerini tamamladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile başkent Bakü'de görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile başkent Bakü'de görüştü.